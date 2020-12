86-årig forsvandt på bustur - er fundet igen

Fra tirsdag eftermiddag og frem til onsdag morgen var en 86-årig kvinde savnet. Hun forsvandt på en bustur.

En 86-årig kvinde, som siden tirsdag eftermiddag har været meldt savnet, er fundet i god behold, oplyser politiet onsdag morgen.

Kort før klokken 08 talte Ritzau med vagtchef Jens Claumarch hos Midt- og Vestjyllands Politi, og på det tidspunkt var kvinden ikke fundet endnu.

Men få minutter senere har politiet meldt ud, at kvinden er hjemme i god behold.

Den 86-årige kvinde steg på en bus ved DGI Byen i København tirsdag klokken 14.20. Da bussen nogle timer senere ankom til Viborg, var hun ikke om bord.

Ifølge Jens Claumarch har chaufføren fortalt, at han godt kunne huske, at have anvist kvinden en plads, men han mindedes ikke at have set hende forlade bussen.

Undervejs mod Viborg standsede bussen kun to steder, nemlig i Odense og Silkeborg.

/ritzau/