Åben ild udendørs bliver forbudt i hele Danmark

Efter langt tids varme og tørke bliver alle kommuner fra onsdag middag omfattet af forbuddet mod afbrænding.

En usædvanligt lang periode med megen varme og minimale mængder nedbør har ført til et usædvanligt omfattende forbud mod brug af ild udendørs.

Fra onsdag klokken 12 er det således forbudt at tænde bål i samtlige kommuner i Danmark. Det oplyser Danske Beredskaber.

Tidligere tirsdag var meldingen ellers, at Nordjylland og Vest- og Sydsjælland som de sidste områder fortsat ville være undtaget afbrændingsforbuddet.

Forbuddet betyder, at afbrænding af haveaffald, halm og andre ting er forbudt.

Det er ikke tilladt at tænde bål - heller ikke i bålfad - mens man gerne må bruge grill, hvis grillen er placeret på et ikke-brændbart underlag.

I flere kommuner i Midt- og Vestjylland er forbuddet dog blevet skærpet, fordi naturen er ekstraordinært tør, så det her er helt forbudt at grille med kul.

For alle kommuner gælder det, at brug af ukrudtsbrændere er forbudt.

Tirsdag eftermiddag er der afbrændingsforbud i 73 kommuner, og denne gruppe vil altså onsdag middag været udvidet med yderligere 25 kommuner.

Tidligere tirsdag fortalte sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard, at han ikke har nogen erindring om, at der tidligere har været udstedt forbud mod afbrænding så mange steder.

- Det er en rimeligt ekstrem situation, vi er i lige nu. Der er ikke nogen i beredskabet, der har et ønske om at gribe ind i folks mulighed for at hygge sig og have en dejlig sommer med bål og grill.

- Men når det bliver så ekstremt tørt, som det er i øjeblikket, så er det desværre nødvendigt, sagde Bjarne Nigaard.

Onsdag klokken 8 indføres afbrændingsforbud i Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Næstved, Ringsted, Vordingborg og Faxe Kommune.

Og fra klokken 12 onsdag er der forbud mod afbrænding i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Holbæk og Lejre Kommune.

Da tørken var på sit dengang højeste før sankthans, var antallet af kommuner med forbud oppe at runde 70. En køligere periode med lidt regn fik efterfølgende ophævet forbuddet mod bål flere steder.

/ritzau/