Aarhus får visitationszoner i Gellerupparken og Trillegården

Fredag aften indfører politiet visitationszoner i Gellerupparken, Toveshøj, Trillegården og Herredsvang.

Østjyllands Politi indfører fredag klokken 20.00 visitationszoner i Gellerupparken, Toveshøj, Trillegården og Herredsvang i det vestlige Aarhus.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

- De skudepisoder, vi har set i det offentlige rum, er helt uacceptable og noget, vi tager meget alvorligt, siger politiinspektør Carit Andersen i pressemeddelelsen.

Visitationszonerne bliver oprettet efter to skudepisoder i det offentlige rum i april og andre indikationer på, at en konflikt er ved at blusse op mellem grupperinger i områderne.

Politiet efterlyste onsdag to mørkklædte mænd på scooter, efter at en tilfældig kvindes bil var blevet ramt af skud. Kvinden blev ikke ramt og slap uden skader.

Mændene er endnu ikke blevet fundet, men politiet mistænker, at de har forbindelser til kriminelle grupperinger i Brabrand og Trillegården, og at motivet sandsynligvis skal findes i uoverensstemmelser mellem grupperingerne.

/ritzau/