Advarsel om kraftig røg ved brand på Vestsjælland

Politiet advarer om kraftig røg som følge af en brand i et botilbud i Dianalund onsdag ved middagstid.

Der udvikles onsdag ved middagstid kraftig røg fra en brand på Islandsvej i Dianalund på Vestsjælland.

Røgen driver i østlig retning, fortæller vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Anmeldelsen om branden, der er i et køkken på et botilbud, blev modtaget klokken 12.07.

Lidt over en time senere lyder meldingen, at selve branden er slukket, men at der stadig er efterslukning i gang.

Ingen personer er kommet til skade i branden.

Advarslen om den kraftige røg gælder nogle veje øst for branden.

Indsatsledelsen på stedet oplyser ifølge politiet, at man på Henriksvej, Møllevænget og Parkvej mod Holbergsvej skal gå ind og lukke døre og vinduer.

Eleverne på Holbergsskolen i Dianalund opholder sig i idrætshallen, oplyser politiet.

/ritzau/