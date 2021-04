Advokat er forundret over ny tiltale i udbyttesagen

Yderligere seks tiltales for milliardsvindel med udbytteskat. Den ene har betalt beløb tilbage, siger advokat.

Advokat Jan Schneider er forundret over, at hans klient sammen med fem andre udlændinge er blevet tiltalt for svindel i udbyttesagen. Svindlen skal være for mere end 1,1 milliarder kroner.

Ifølge advokaten har hans klient - og de andre tiltalte - samarbejdet med de danske skattemyndigheder og Bagmandspolitiet om sagen.

- Det kommer noget bag på os, at der rejses tiltale på nuværende tidspunkt, siger advokaten, der fortæller, at hans klient nægter sig skyldig.

Sagen mod de seks handler om hundredvis af fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske såkaldt enkeltmandspensionskasser, ni selskaber og mellemhandlere.

Handlerne gik i perioden marts 2014 og august 2015 via den tyske North Channel Bank, lyder anklagen.

North Channel Bank fik i september 2019 en bøde ved Retten i Glostrup på 110 millioner kroner for at deltage i bedrageriet på 1,1 milliard kroner.

Skattestyrelsen har indgået forlig i sagen. Den oplyste i 2019, at den havde indgået forlig med 61 amerikanske pensionskasser og en række dertil knyttede personer og selskaber, der havde indvilget i at betale cirka 1,6 milliarder kroner.

Jan Schneider fortæller da også, at hans klient har betalt penge tilbage i sagen.

- Han har betalt betydelige beløb tilbage. Efter min opfattelse har man ligesom rettet ind civilretligt.

- Det er også derfor, at vi er noget skuffede over en tiltale efter så mange års intensivt samarbejde med skattemyndighederne på det civile område, siger advokaten.

Statsadvokat Per Fiig forklarer, at der i straffesagen tages højde for, hvor meget der tilbagebetales civilrettelig. Så det svindlede beløb skal ikke betales tilbage to gange.

Jan Schneider fortæller også, at det vil indgå i sagen, om der har været rådgivning fra advokater i forbindelse med udbetalingerne af skat.

- Det er nogle meget komplekse strukturer rent juridisk, der skal behandles, når denne sag skal køres. Derfor har det meget stor betydning at få belyst, om de tiltalte i et eller andet omfang har rettet ind efter rådgivning, som de har fået, siger han.

Per Fiig siger, at han ikke har en forventning om, at de seks tiltalte - der er briter og amerikanere - frivilligt møder op til retssagen.

Men han vil ikke komme nærmere ind på, hvad man vil gøre - herunder, om de også vil blive krævet fængslet.

Til det fortæller Jan Schneider, at der er en "konstruktiv dialog", så han forventer, at afviklingen af sagen foregår i god ro og orden.

Han oplyser, at der er en anmodning om navneforbud. Derfor kan hans klient ikke omtales nærmere, før retten har afgjort spørgsmålet.

Det er ikke lykkedes at få oplyst, hvordan de andre tiltalte forholder sig i sagen.

I forvejen er britiske Sanjay Shah tiltalt for at have svindlet for ni milliarder kroner i sagen. Han formodes at være hovedmand, men nægter sig skyldig. Det samme gør britiske Anthony Mark Patterson, der er tiltalt for medvirken.

Svindlen med udbytteskat blev opdaget i 2015, og i alt mistede statskassen 12,7 milliarder kroner.

/ritzau/