Advokat om Britta: Hun har længe ønsket at vende hjem

Svindelmistænkt afholdt sig fra at melde sig selv på grund af frygt for langvarigt fængselsophold i Sydafrika.

Forsvareren for Britta Nielsen håber på en hurtig udlevering fra Sydafrika, så hans klient, der er mistænkt for svindel for millioner i Socialstyrelsen, meget snart kan sætte sine fødder på dansk jord igen.

Det fortæller forsvareren - advokat Nima Nabipour - til Ritzau.

- Jeg har et håb om, at det sker ret hurtigt, og det er det, vi alle sammen er interesserede i og arbejder ihærdigt på.

- Men det, der har været fremme i pressen, om at hun skulle vende hjem torsdag eller fredag, er ikke oplysninger, jeg kender til, siger han.

Britta Nielsen blev anholdt mandag morgen kl. 05.30 i Johannesburg efter at have været internationalt efterlyst i cirka en måned.

Hun er mistænkt for at have overført mindst 111 millioner kroner til sine egne konti fra Socialstyrelsen, hvor hun var ansat frem til slutningen af september.

Forud for anholdelsen havde Bagmandspolitiet og advokat Nima Nabipour været i dialog om de praktiske detaljer om hendes hjemkomst.

Drøftelserne handlede om, hvorvidt Britta Nielsen kunne præsentere sig for politiet i Sydafrika - samtidig med at dansk politi var til stede.

Og om man så kunne lave en aftale om, at hun blev overleveret fra sydafrikansk til dansk politi "relativt hurtigt".

En egentlig handleplan kom dog ikke i stand, før Britta Nielsen blev anholdt.

Forsvareren håber nu på en hurtig udlevering fra Sydafrika til Danmark af den tidligere, mangeårige medarbejder i Socialstyrelsen.

- Hun har haft et ønske længe om at komme til Danmark og være med i den fortsatte efterforskning sammen med mig. Men det har ikke været praktisk muligt at melde sig selv og sige "værs'go', her står jeg".

- Der er simpelthen nogle ting, der skal være afklaret, inden man gør den slags, siger Nima Nabipour og henviser til ønsket om en hurtig udlevering.

- Så man ikke risikerer at skulle side meget lang tid i et sydafrikansk fængsel under forhold, som hverken jeg eller Britta Nielsen kender nærmere til.

Nima Nabipour kan endnu ikke fortælle, hvordan hans klient forholder sig til sigtelsen mod hende. Først skal de sammen gennemgå sagen grundigt.

Forsvareren har været i kontakt med sin klient "for ganske nyligt".

- Efter omstændighederne har hun det fint, og anholdelsen foregik stille og roligt, fortæller Nima Nabipour.

/ritzau/