Advokat for LTF i sag om Grundloven: Ingen fik ordre om vold

Østre Landsret skal afgøre principiel sag om Loyal To Familia. I bandesager er der givet 228 års fængsel.

Der blev talt om en voldelig gruppe tilhængere af fodboldklubben Paris Saint-Germain, om en uniformeret ungarsk gruppering og om Mark Twain, da Østre Landsret tirsdag holdt sit andet retsmøde i en principiel sag.

Retten skal afgøre, om banden Loyal To Familia skal opløses i medfør af Grundloven, fordi det er en voldelig forening.

Det er første gang i næsten 100 år, at retssystemet tager stilling til sådan en sag. I januar sagde Københavns Byret ja, men dommen er anket, og tirsdag får bandens advokat ordet for at kridte banen op.

Godt nok er mange mænd med forbindelse til LTF blevet dømt for grov kriminalitet. Men det vigtigste emne er, om LTF som sådan har et voldeligt formål, lyder det fra advokat Michael Juul Eriksen.

- Er der eksempler på, at der er givet ordre til at begå kriminalitet? Har ledelsen givet ordre? Det kan man efter forsvarets opfattelse ikke finde eksempler på, siger han.

Politiet og anklagerne har ellers samlet en stor stak domme mod LTF'ere. Men kun i en enkelt er der noget om en ordre. Og den gik faktisk i en fredelig retning. Lederen, Shuaib Khan, råbte stop til sine kammerater, forklarer advokaten.

Desuden mener han, at Grundlovens bestemmelse om opløsning af voldelige foreninger er indført med et helt andet formål. Nemlig at uskadeliggøre politiske foreninger, som truede statsmagten. Og endelig er der ikke beviser for, at LTF faktisk er en forening, mener advokaten.

I sagen har anklagerne fremlagt en bunke oplysninger. For eksempel om domme, som drejer sig om straffelovens bandeparagraf, og hvor LTF'ere er involveret. Efterhånden er der afsagt 33 domme med en samlet fængselsstraf på 228 år i denne kategori, nævner senioranklager Emil Folker.

- Vores synspunkt er, at en sådan dom er udtryk for, at kriminaliteten kan henregnes til den forening, de domfældte er knyttet til, siger han.

Men Michael Juul Eriksens generelle svar til talmæssige opgørelser er at henvise til et berømt citat fra en amerikansk forfatter. Ifølge Mark Twain er der tre slags løgne - og en af dem er statistik.

Anklagerne får også ordet. Den ene, senioranklager Emil Folker, nævner menneskerettighedskonventionen, som garanterer retten til foreningsfrihed.

I den forbindelse har domstolen i Strasbourg afvist at vurdere en sag, hvor Frankrig havde opløst Boulogne Boys, en gruppe voldelige fodboldtilhængere af storklubben i Paris Saint-Germain. Og i en anden sag har Ungarn fået medhold i opløsningen af en uniformeret gruppe, som intimiderede romaer.

Landsretten indledte sagen om LTF i sidste uge. Dommen ventes til november.

/ritzau/