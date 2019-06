Advokat om fejlagtige teledata: Det er ret uhyggeligt

Politiet har opdaget en it-fejl, der kan have givet fejl i teleoplysninger brugt i retssager i syv år.

At politiets teleoplysninger i op til syv år tilbage kan have været fejlbehæftede er chokerende nyt for advokater.

Det mener advokat Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg. Advokatrådet er bestyrelsen for Advokatsamfundet, der er en organisation af danske advokater.

- Det er ret uhyggeligt og tankevækkende at opdage, at noget man har anset for at være objektive data, viser sig ikke at være det. Det svarer lidt til, hvis det viste sig, at overvågningsbilleder efter politiets behandling viste alle mørkhårede personer som lyshårede eller omvendt, siger hun.

Reaktionen kommer, efter at politiet har opdaget en it-fejl i et system, der har sorteret og renset i teleoplysninger indhentet af politiet. Systemet kan fejlagtigt have frasorteret en del oplysninger, der skulle have været bevaret.

Det kan for eksempel være, at en mobiltelefon, der er registreret på en mobilmast, er blevet frasorteret af programmet.

Og det kan have haft afgørende betydning for skyldsspørgsmål. Det mener advokat Kristian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

- Hvis der mangler oplysninger, kan det jo svare til, at der er en gps-lokation, der mangler. Og den gps-lokation kunne potentielt være afgørende, forklarer Kristian Mølgaard.

Gps-lokationer kan bruges til at vise, hvor en person har befundet sig på et givent tidspunkt.

- Den kan være uforenelig med at have befundet sig på gerningsstedet på gerningstidspunktet. I værste fald kan det være tilfældet for domfældte personer, siger Kristian Mølgaard.

