Advokat om forbud mod LTF: De vil ikke forsvinde efter retssag

Forbydes bande, vil det sandsynligvis kun betyde, at rygmærkerne forsvinder fra gadebilledet ifølge advokat.

Det bliver advokaten Michael Juul Eriksen, der skal repræsentere banden Loyal to Familia (LTF), når en domstol for første gang i grundlovens historie skal vurdere, om en bande kan forbydes.

- Det, som man i bund og grund ønsker, det er, at de her mennesker skal forsvinde fra jordens overflade eller i hvert fra Danmark, siger advokaten, der tidligere har haft lignende klienter.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, og hvilket resultat sagen måtte ende med, så kommer det ikke til at ske, vurderer advokaten.

- De her mennesker kommer stadig til at eksistere, de kommer stadig til at kende hinanden, og de kommer stadig til at være i Danmark, siger han.

Torsdag meddelte Justitsministeriet, at Rigsadvokaten vil gå i retten for at forsøge at få banden opløst. Ifølge Michael Juul Eriksen handler det i høj grad om behov for politisk profilering.

- Det, man reelt vil komme til at opnå efter at have ført en sag i måske fire, fem, seks år, det er, at man kan forbyde, at man kan se nogle bestemte tøjgenstande i gadebilledet, siger han.

Sagen kommer til at fortsætte i så mange år, fordi ingen af parterne vil stille sig tilfredse med dommene i hverken by- eller landsret, mener Juul Eriksen.

Efter at have gennemgået knap 10.000 siders materiale og flere domme mod LTF-medlemmer er Rigsadvokaten klar til at rejse sagen.

Michael Juul Eriksen har tidligere forsvaret bandens leder, Shuaib Khan.

/ritzau/