Advokat snød kreditorer for millioner

59-årig advokat er frakendt retten til at virke som advokat, efter at han trak 2,5 millioner ud af konkursbo.

En 59-årig advokat er ved Retten i Lyngby blevet dømt for groft skyldnersvig og frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Sammen med en konkursramt virksomhedsejer trak advokaten ifølge dommen omkring 2,5 millioner kroner ud af et konkursbo. Det betød, at kreditorerne blev afskåret fra at få pengene.

Virksomhedsejerens sag er tidligere afgjort i en selvstændig straffesag.

Dommen over advokaten faldt mandag og lød på et år og tre måneders betinget fængsel samt frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Bagmandspolitiets anklager Niels Vejlby Hansen er godt tilfreds med dommen.

- Advokater skal i deres virke optræde med en særlig agtelse og tillid, der gør dem værdige til at udøve advokatvirksomhed, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Det er afgørende, at offentligheden kan have tillid til advokater, og derfor er det tilfredsstillende, at det har mærkbare konsekvenser, når en advokat dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet, siger Niels Vejlby Hansen.

Både den dømte og anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om de vil anke dommen.

/ritzau/