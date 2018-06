Advokater: Dom får betydning for danske soldater i udlandet

Glæde og tilfredshed hos to advokater, der førte retssagen om operation Green Desert i Irak i 2004.

Dommen i sagen om operation Green Desert kan få betydning for, hvordan danske soldater fremover agerer under operationer i udlandet.

Det siger advokater Christian Harlang og Christian F. Jensen fredag efter afgørelsen i Østre Landsret.

18 irakere er blevet tilkendt en godtgørelse på 30.000 kroner hver. Dansk militær var medansvarlig for, at de hos irakiske myndigheder blev slået og sparket, mener landsretten.

Dommen er "vigtig som retningslinje for dansk militær i fremtiden, når man deltager i militære aktioner i fremmede lande", hedder det i en pressemeddelelse fra advokaterne, der har ført sagen for irakerne.

- Det er vore klienters og vores håb, at afgørelsen i dag vil bevirke, at dansk militær i fremtiden sørger for, at lignende inhumane behandlinger bliver undgået, hedder det.

/ritzau/