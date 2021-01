Advokater: Uskyldige rammes af ny lov om vanvidskørsel

Grundloven og menneskerettighederne er i spil, mener forsvarsadvokater om planlagt ændring af færdselsloven.

I en iver efter at komme efter hensynsløse bilister er et bredt flertal i Folketinget tilsyneladende parat til at ramme borgere, der intet har gjort galt.

Det er uskyldige, det kommer til at gå ud over, lyder en advarsel fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater om en planlagt ændring af færdselsloven.

Det er især reglen om konfiskation af bilen, som får stor opmærksomhed fra advokaterne, der ligesom myndigheder og andre organisationer er blevet bedt om at vurdere lovforslaget.

En bil skal konfiskeres, hvis den for eksempel har været brugt til meget grove overtrædelser af fartgrænsen, fremgår det af lovforslag L 127 fra Transport- og Boligministeriet.

Indgrebet skal ske mod den, der ejer køretøjet, også selv om vedkommende ikke har siddet bag rattet. Det kaldes "stærkt betænkeligt" i et høringssvar fra forsvarsadvokaterne.

En mor, der låner sin bil ud til sin søn, mister sin bil, hvis sønnen bliver stoppet med en meget høj promille. Også den kvinde, der låner bilen til en veninde, der bagefter kører meget for stærkt, må sige farvel til køretøjet. Desuden vil en bilejer, der lejer sin bil ud gennem en deleøkonomisk platform, blive omfattet, påpeger advokaterne.

Fælles for eksemplerne er, at bilejerne ikke på forhånd kan vide, at føreren vil drikke sig fuld eller køre hensynsløst stærkt.

"Ikke desto mindre er det ejeren, der vil blive frataget bilen og den værdi, den udgør, selv om ejeren intet forkert har gjort," skriver advokaterne.

De alvorlige konsekvenser for personer, der intet ansvar har for lovovertrædelsen, kan ikke bare være i strid med menneskerettighederne.

Transport- og Boligministeriet er selv opmærksom på, at Danmark kan blive dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, idet der er "en mindre procesrisiko". Også Grundlovens bestemmelse om den private ejendomsret er det relevant at se på, mener forsvarsadvokaterne.

Hvis politikerne holder fast i at ville konfiskere biler hos ejerne, bør der være nogle tydeligere undtagelser, lyder opfordringen.

Et bredt flertal i Folketinget står bag en aftale fra december om initiativer mod det, der kaldes vanvidskørsel. Såvel straffeloven som færdselsloven skal ændres. Det ventes at ske i de kommende måneder.

