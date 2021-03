Ægtepar får betinget fængsel for grov momssvindel

Retten i Aalborg finder mand og kvinde skyldige i sag, der har været flere år undervejs.

I en årelang sag om grov momssvindel er et ægtepar mandag blevet fundet skyldige af Retten i Aalborg, skriver nordjyske.dk.

Fængselsstraffen er blevet gjort betinget, hvilket indebærer, at de dømte ikke skal bag tremmer.

Manden er idømt fængsel i to år, mens kvinden har fået et år og ni måneder. De to er desuden hver idømt en tillægsbøde på 3.750.000 kroner, skriver det regionale medie.

Anklageskriftet blev udfærdiget tilbage i 2014. Ventetiden skyldes en række formelle og processuelle indsigelser.

/ritzau/