Ægtepar tiltalt for at overfalde muslimsk kvinde

Ifølge anklagemyndigheden havde overfald på muslimsk kvinde baggrund i kvindens etniske oprindelse eller tro.

Med baggrund i en yngre kvindes etniske oprindelse eller tro overfaldt et ældre ægtepar en kvinde i Gladsaxe i februar.

Det mener anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, der har sigtet parret for vold. Anklageren kræver en hårdere straf, da overfaldet vurderes at have baggrund i etnisk oprindelse, tro eller lignende.

Parret er en kvinde på 66 år og en mand på 67 år. Manden er også tiltalt for trusler og hærværk.

Overfaldet fandt sted lørdag 13. februar på en parkeringsplads ud for Gladsaxevej 367. Ekstra Bladet har tidligere talt med den yngre kvinde, der blev overfaldet.

Hun måtte efter overfaldet på skadestuen og behandles. Kvinden er muslim, og har fortalt, at hun blandt andet blev kaldt "perkerluder".

Politiet har tidligere sigtet manden for at overtræde racismeparagraffen 266b, men anklagemyndigheden har endnu ikke vurderet, om han skal tiltales for det.

Racismeparagraffen gør det forbudt - offentligt eller med henblik på at udbrede det i en videre kreds - at komme med en udtalelse, hvor en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af eksempelvis race, etniske oprindelse eller tro.

