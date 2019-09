Ældre ægtepar dør i trafikulykke: 44-årig sigtet

En 44-årig mand og et barn var i den anden bil, der kørte frontalt ind i ægteparrets. Manden er anholdt.

To personer har mistet livet, efter at de søndag eftermiddag var involveret i en trafikulykke på Odensevej nord for Faaborg på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om et ældre ægtepar fra Østfyn.

Føreren af en modkørende bil er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab og kørsel uden førerret, altså uden at have et gyldigt kørekort.

- De foreløbige undersøgelser af uheldsstedet tyder på, at den ene personbil kom kørende ad Odensevej mod syd, hvor den i en blød venstrekurve kom over i den modgående kørebane og kørte frontalt ind i den anden, modkørende personbil med det ældre ægtepar, skriver politiet.

Bag rattet i den modkørende bil sad en 44-årig mand. I bilen var også et barn.

De er begge sluppet fra ulykken uden større skader.

Politiet skriver videre, at det ikke mistænker, at den 44-årige mand var påvirket af hverken stoffer eller alkohol.

Vejen er omkring ulykkesstedet ved Arreskov Sø spærret i begge retninger, og politiet har klokken 19.30 ikke meldt nogen tidshorisont ud for, hvornår vejen kan genåbnes.

De pårørende til de afdøde er blevet underrettet.

