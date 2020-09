Ældre blev narret af falsk politi til at købe guldbarrer

Chauffør brugte farens bil, da ældres tillid blev misbrugt til bedragerier for i alt 1,5 millioner kroner.

En ung mand, der var elev på et gymnasium, skulle spille politimand. Malte Hjarl var navnet. Og så skulle en 95-årig kvinde overtales til at sælge ud af sine investeringsbeviser og i stedet købe guld.

Bedrageriet skete i februar sidste år i Værløse, og kvinden stod til at miste 442.000 kroner ved manøvren, hvis ikke det rigtige politi havde grebet ind.

Også to andre i seniorklassen - en mand på 77 og en kvinde på 78 - blev ofre, da de tillidsfuldt troede, at de var blevet kontaktet af Bagmandspolitiet, som havde opfordret dem til at købe guldbarrer.

Mandag er der retsmøde om affæren i Retten i Lyngby, hvor to unge er tiltalt for at have deltaget i svindlen. Det samlede beløb er på 1,5 millioner kroner.

Den ene er en splejset fyr på 18 år. Faren sidder på tilhørerpladserne og hører, at sønnen nægter sig skyldig i de to tilfælde, han er anklaget for.

Han vidste ikke, hvad der skulle foregå, da han tog med på to køreture, lyder det. Den ene gang var målet en adresse i Værløse.

- Jeg skulle holde øje med opgangen, siger han om den besked, han havde fået af en bekendt. Denne arbejdede i en kiosk, hvor den 18-årige ofte kom for at oddse og købe slik.

- Jeg havde ingen intention om at lave noget ulovligt, siger han. Talen er så hurtig og lav, at han nogle gange bliver bedt om at gentage sine svar.

Det er også rigtigt, at den 18-årige var med på en anden tur til Hovedbanegården i København.

Her afleverede en 77-årig mand under uret guldbarrer for 95.000 kroner til en person, som den 77-årige troede var fra politiet. Men dette anede den 18-årige, der sad ude i bilen, ikke noget om, lyder forklaringen.

Den anden tiltalte er 21 år. Han tilstår at have været chauffør i to tilfælde. Også han blev sat i gang af den bekendte fra kiosken, forklarer han.

- Han spurgte, om jeg ville køre fra A til B. Det var hurtige penge. Jeg vidste godt, at nogen skulle snydes, fortæller han.

- Jeg syntes, det var helt vildt, at jeg fik 15.000 kroner for det, siger han.

- Jeg blev fristet, konstaterer han.

Den 21-årige kørte i en VW Polo, som var farens bil.

De tre ofre i sagen skal efter planen afhøres på onsdag, og afgørelsen ventes torsdag. Tidligere er tre andre unge blevet dømt i sagen.

Den 95-årige kvinde har tidligere udtalt sig til Ekstra Bladet. Hun hedder Olga, men ønskede ikke sit efternavn gengivet.

- Det endte jo godt for mit vedkommende, og jeg fik pengene igen, sagde hun.

- Jeg bliver lidt sur, hvis man kalder mig godtroende. Men jeg er nok lidt autoritetstro. Dengang faldt det mig ikke ind, at de ikke var fra Bagmandspolitiet, har hun sagt om de unge svindlere.

/ritzau/