Ældre i eget hjem blev narret af falsk vvs'er

Retten i Aarhus har idømt 40-årig mand ubetinget fængsel i et år og tre måneder for tricktyverier.

Handicappede og ældre i Viby ved Aarhus blev ofre for tyveri, da en mand fik adgang til deres hjem ved at udgive sig for at være vvs'er eller plejer.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag om sagen, som har ført til, at tyven er blevet idømt ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

Manden, der er 40 år og fra Aarhus, har i et retsmøde tilstået lovovertrædelserne. Fire gange gik han på rov.

Et af ofrene var en kvinde på 89 år. Hun fik oplyst, at han var fra hjemmeplejen, men mistede en pung.

En anden kvinde på 77 år blev frastjålet 600 kroner, da manden kom ind i hendes hjem ved at sige, at han var vvs'er.

I et tredje tilfælde var offeret en fysisk handicappet kvinde på 58 år. Hun mistede et guldarmbånd i forbindelse med besøget, oplyser Østjyllands Politi.

I dommen indgår en reststraf fra en dom fra lignende tricktyverier, som han begik i 2015.

Politiets opklaring af sagen skete, da en efterforsker fandt ud at, at den nu dømte havde forsøgt at afsætte guldarmbåndet hos en lokal marskandiser.

Dommen blev afsagt onsdag af Retten i Aarhus, oplyser anklager Pernille Teilberg Jørgensen.

