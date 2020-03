Ældre kvinde blev kvalt i sondemad under indlæggelse

Onsdag begynder retssagen mod en tidligere afdelingssygeplejerske, som skal i retten for anden gang.

Den 14. februar 2018 døde en ældre patient under en indlæggelse på Nykøbing Falster Sygehus, hvor hun blev kvalt i sin sondemad.

Dødsfaldet førte til, at en nu tidligere afdelingssygeplejerske på den pågældende afdeling blev tiltalt for grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i sit arbejde.

Onsdag begynder sagen mod sygeplejersken ved Retten i Nykøbing Falster.

Ifølge anklageskriftet undlod afdelingssygeplejersken at sørge for, at en ”tværfaglig plan” for plejen af den nu afdøde patient blev lavet.

Den manglende plan var angiveligt skyld i, at personalet ikke kunne give patienten en sikkerhedsmæssig forsvarlig behandling, og at deres arbejde ikke blev udført godt nok.

At patienten - en 76-årig kvinde - blev kvalt i sin sondemad, fremgik ifølge TV2 Øst af den obduktionsrapport, der blev lavet efter dødsfaldet.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til den tiltalte sygeplejerske.

Anklager Rune Torfinn Jensen fortæller, at der er indkaldt 13 vidner. De forventes at blive afhørt i løbet af retsmøderne onsdag og torsdag.

Den tiltalte vil også få mulighed for at udtale sig.

Derudover ønsker anklageren ikke at udtale sig, inden retssagen begynder.

Det er ikke første gang, at kvinden, der er 52 år, skal i retten i forbindelse med sit tidligere virke på Nykøbing Falster Sygehus.

I den såkaldte sygeplejerskesag var hun anklaget for at have ignoreret en række mistænkelige oplysninger, som hun modtog om daværende sygeplejerske Christina Aistrup Hansen.

I sagen blev sygeplejerske Christina Aistrup Hansen i byretten dømt for tre drab og et drabsforsøg på ældre patienter, der var indlagt på Nykøbing Falster Sygehus.

Det udløste en livstidsdom.

Det blev dog ændret i landsretten, hvor hun blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

I forbindelse med den sag blev afdelingssygeplejersken, der er tiltalt i den aktuelle sag, idømt en bøde på 10.000 kroner i Østre Landsret i 2018.

Her blev hun dog kun dømt for nogle af de anklager, der var rejst mod hende.

Der forventes at falde dom i den aktuelle sag den 9. marts.

/ritzau/