Ældre mand anholdt for at ville slå familiemedlem ihjel

71-årig mand forsøgte at dræbe kvinde med jagtgevær, mener politi. Han fremstilles mandag i grundlovsforhør.

En 71-årig mand skal mandag for en dommer ved Retten i Helsingør, fordi han ifølge politiet har forsøgt at slå et familiemedlem ihjel.

Det oplyser pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Manden blev anholdt kort efter midnat natten til mandag, og han fremstilles efter planen i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør mandag klokken 13.

Den 71-årige er sigtet for at have forsøgt at slå et kvindeligt familiemedlem ihjel med et jagtgevær i Hellebæk, der ligger mellem Helsingør og Hornbæk i Nordsjælland.

Her afgav han ifølge anklagerfuldmægtig Rebeca Koefoed to skud. Rebeca Koefoed kan mandag formiddag ikke oplyse nærmere om, hvem den forurettede er.

Ingen kom angiveligt til skade ved episoden, fortæller pressevagten.

/ritzau/