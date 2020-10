Ældre mennesker blev snydt af falske bankmænd

I endnu en svindelsag er ældre i Vestsjælland blevet narre til at udlevere kontooplysninger.

Falske bankmænd har snydt ældre mennesker på Vestsjælland til at udlevere deres dankort og adgangskode.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i den officielle døgnrapport tirsdag.

Politiet modtog mandag to anmeldelser om ældre mennesker, der var blevet kontaktet af en fremmed mand, som udgav sig for at være fra banken.

De ældre mennesker havde udleveret deres kortinformationer, hvorefter der var blevet hævet flere tusinde kroner fra deres konti.

Det er ikke første gang, at ældre menneskers tillid bliver udnyttet på det groveste.

Det har været temaet i flere straffesager. For eksempel udnyttede fem mænd i Nordsjælland adskillige ældres samt psykisk handicappedes autoritetstro, da de udgav sig for at være fra politiet i perioden 2017 til 2019.

Herefter blev ofrenes NemID brugt til at optage kviklån for flere millioner kroner.

Pengene blev så udbetalt til konti, som de unge mænd var i kontrol over.

Den 2. oktober blev den sidste af de fem straffet med tre år og tre måneders fængsel.

Politiet opfordrer til at være særdeles skeptisk ved disse opkald, som kan forekomme uden en konkret anledning

/ritzau/