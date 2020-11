Ærøfærge kaster anker efter røgudvikling i motorrum

28 passagerer er om bord på Ærøxpressen, der har kastet anker mellem Marstal og Rudkøbing efter røgudvikling.

Færgen Ærøxpressen har været nødsaget til at kaste anker syd for Strynø, efter at der tidligere på aftenen opstod røgudvikling i motorrummet.

Det skriver TV2.

Vagtchef hos Forsvarets Operationscenter bekræftede søndag aften klokken 21.10, at færgen har kastet anker, og at der er passagerer om bord.

Ifølge fyens.dk er der 28 passagerer om bord på færgen, der i øjeblikket ligger på ruten mellem Rudkøbing og Marstal. Den sejlede fra Rudkøbing søndag aften klokken 19.40.

Færgen venter på en slæbebåd, der skal få den frem til havnen i Marstal, oplyser direktør for Ærøxpressen Boye Kromann til fyens.dk.

Slæbebåden ventes at være fremme cirka klokken 22.30, og færgen ventes at være slæbt i havn inden midnat.

Da det er ikke en nødsituation, er Forsvaret ikke en del af opgaven, oplyser vagtchefen hos Forsvarets Operationscenter.

- Det, vi er klar over, er, at færgen klarer det selv. Da der ikke som sådan er nød, klarer de den selv, siger han.

Vagtchefen ved Fyns Politi oplyser søndag aften, at politiet ikke har modtaget henvendelse fra færgen.

Ærøxpressens ruteafgange mandag er aflyst, fremgår det af færgeselskabets Facebook-side.

- Det er meget beklageligt. Den har ellers været driftsikker i flere måneder, men sådan noget kan jo ske, siger Boye Kromann om den nye færge til fyens.dk.

/ritzau/