Afghansk familie udvises for skamfering af penis i jalousi

Også Vestre Landsret mener, at en 55-årig mand, hans datter og svigersøn skal idømmes fængsel og udvisning.

Vestre Landsret har fredag dømt en 55-årig afghansk mand, hans datter og svigersøn for et brutalt overfald.

En majaften i fjor opsøgte og overfaldt familien en 44-årig mand i en have i Tinglev. Blandt meget andet fik offeret skåret huden af sin penis.

Ligesom i byretten har landsretten valgt at straffe faren, Mohammad Farog Mostaghim, med tre års fængsel. Også hans 25-årige datter, Hadia Mostaghim, får gentaget sin straf fra byretten på to års fængsel.

Hvad angår svigersønnen, den 27-årige Obaidullah Tawanuddin, har landsretten valgt at føje et år til straffen, så den vokser fra to til tre år.

Den beslutning skyldes, at det var ham, som førte kniven ved skamferingen.

Ud over fængsel udvises de alle fra Danmark. Mens både faren og svigersønnen aldrig igen må vise sig i landet, fastsættes datterens indrejseforbud til at vare i 12 år.

Det var angiveligt jalousi, som lå bag overfaldet. Mohammad Mostaghims ekskone var nemlig begyndt at se den 44-årige mand, og det fik den 55-årige til at samle familien til overfaldet.

Ved overfaldet blev den 44-årige først jagtet af gerningsmændene. Han fik flere slag i hovedet og på kroppen, inden han blev holdt fast liggende og fik skamferet sin penis.

Som begrundelse for straffen fremhæver landsretten forbrydelsens særdeles ydmygende og krænkende karakter. Der er også lagt vægt på, at offeret blev påført betydelige fysiske såvel som psykiske skader.

