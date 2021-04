Afgørelse trækker ud i danmarkshistoriens største bedragerisag

Forretningsmand i England vil ikke tale med politi. Anklager havde håbet på hurtigere kendelse om fængsling.

Der går mere end en måned, før Østre Landsret afgør, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to tiltalte i den hidtil største bedragerisag herhjemme.

31. maj har landsretten indkaldt til retsmøde om eventuel varetægtsfængsling af Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson.

I givet fald vil det ske, uden at de selv er til stede - in absentia, som det hedder. Forretningsmændene befinder sig i henholdsvis Dubai og England.

De er tiltalt for at have suget omkring ni milliarder kroner ud af statskassen. Uretmæssigt fik de enorme beløb udbetalt som refusion af udbytteskat, lyder påstanden i anklageskriftet.

Tiltalen var klar i januar i år. Bagmandspolitiet (Søik) kunne have valgt at gå til retten med kravet om varetægtsfængsling in absentia på et tidligere tidspunkt.

Imidlertid besluttede man at vente, indtil anklageskriftet var sendt til retten. I et skriftligt svar til Ritzau hedder det, at "Søik skønnede, at dette ville være den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde".

Den 15. januar blev Retten i Glostrup anmodet om et retsmøde. Men det blev først afholdt 29. marts.

"Søik havde gerne set, at retsmødet var blevet afholdt tidligere, end det blev, hvilket imidlertid ikke var muligt", skriver man i svaret.

I kendelsen har Retten i Glostrup slået fast, at der er grund til at tro, at mændene vil "unddrage sig forfølgningen i sagen" - altså ikke dukke op til den kommende straffesag.

Sanjay Shah har ikke ønsket at komme til Danmark for at lade sig afhøre, og desuden har politiet "gentagne gange" forgæves prøvet at få Anthony Mark Patterson i tale om sagen, påpeger retten.

Desuden taler sagens karakter og udsigten til en langvarig straf, hvis de findes skyldige, for, at de to på fri fod vil unddrage sig forfølgningen, mener byretten.

Mændene har kæret kendelsen om fængsling in absentia til landsretten. Forsvareren for Patterson, advokat Henrik Stagetorn, har sagt, at hans klient ikke konkret har demonstreret, at han er uvillig til at møde frem.

Kæren er imod Bagmandspolitiets ønske blevet tillagt såkaldt opsættende virkning. Senioranklager Marie Tullin har i et retsmøde sagt, at udlevering kan tage lang tid. Jo hurtigere processen om udlevering kan gå i gang, desto tidligere vil sagen kunne blive behandlet, har hun påpeget.

Kendelsen om fængsling er et nødvendigt redskab til at gennemføre en udlevering.

I øvrigt indebærer fængslingen in absentia, at de tiltalte skal fremstilles for retten senest 24 timer efter, at de er blevet "indbragt her til landet", som det udtrykkes.

