Afspærringer efter alvorlig trafikulykke nær Egtved

Større udrykning efter ulykke, som bilinspektør skal undersøge.

Meldinger om en alvorlig færdselsulykke nær Egtved har torsdag ved middagstid udløst en større udrykning.

Ulykken er sket ved Oustrupvej og Ribevej cirka klokken 12.15, oplyser Sydøstjyllands Politi ved 13-tiden.

Omkring stedet er der spærret for trafik. Umiddelbart har politiet ikke yderligere oplysninger om sagen. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at foretage undersøgelser.

/ritzau/