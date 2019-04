Afspærringer efter bombetrussel fortsætter fredag

Flere afdelinger af Techcollege i Aalborg er lukket fredag morgen, mens politiet undersøger dem for bomber.

Politiet har torsdag aften indstillet gennemsøgningen af afdelinger på uddannelsesinstitutionen Techcollege i Aalborg, herunder Aalborg Tekniske Gymnasium.

Gennemsøgningen vil blive genoptaget fredag morgen, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag morgen modtog blandt andre skolens rektor en mail med en bombetrussel. Skolen har afdelinger flere steder i Aalborg. De blev alle evakueret, og områderne omkring dem blev afspærret.

Bygningerne skal gennemgås af bomberyddere og bombehunde.

Torsdag eftermiddag var adressen på Nyhavnsgade 14 gennemsøgt. Det betød, at der igen var adgang til indkøbscenteret Friis og hovedbiblioteket.

- I første omgang har vi koncentreret vores indsats her, fordi den har størst indflydelse på det omgivende samfund. Vi er nu færdige i Nyhavnsgade, og alle afspærringer her er ophævet, fortalte politiinspektør Ole Kristensen torsdag eftermiddag.

De øvrige steder er torsdag først på aftenen fortsat afspærret.

Det drejer sig om Øster Uttrup Vej 1 og nummer 5, Rørdalsvej 10, Struervej 70, Sigrid Undsets Vej 3 og Teglværket 2 i Nørresundby.

Forældre og elever kan på Techcolleges hjemmeside tjekke, hvilke afdelinger der har undervisning fredag.

For at skabe tryghed vil politiet været til stede på Gabels Torv ved Aalborg Tekniske Gymnasium og ved Techcolleges afdeling på Kirketoften i Hobro. Her vil betjente være klar til at svare på spørgsmål.

Desuden vil politiet været til stede ved skolens forskellige adresser efterhånden som afspærringerne kan ophæves, og afdelingerne kan åbnes igen, hedder det i pressemeddelelsen.

