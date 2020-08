Aktierådgiver anklages efter stort minus til kunde

Byret ser på en "vennetjeneste" udført af en investeringsrådgiver. Rådgiver og firma nægter sig skyldige.

Tre millioner kroner blev til 1435 kroner. Sådan gik det, da en kunde håbede på at få hjælp hos en investeringsrådgiver til at få sin formue til at vokse.

Forløbet genfortælles mandag i Københavns Byret. Her er rådgiveren sat under tiltale af Bagmandspolitiet. Ikke på grund af hele tabet, men kun for en del af det - tæt på en halv million kroner.

Dels er han tiltalt for at have handlet med værdipapirer, selv om han ikke havde en tilladelse fra Finanstilsynet. Og dels skal han have overtrådt en sjældent brugt bestemmelse i straffeloven om at have tilsidesat sine pligter i et formueanliggende og at have påført kunden et tab på 498.565 kroner.

Den tiltalte er Domenick Beskos, som tidligere af dagbladet Børsen er blevet kaldt en af landets mest kendte aktierådgivere. Også Momentum Markets Aps., hvor han er direktør, er tiltalt, fordi selskabet skulle være ansvarlig for, at de angiveligt forbudte handler blev udført.

Såvel den 55-årige Beskos som firmaet nægter sig skyldige.

Kunden fortæller byretten, at kontakten opstod, da han i programmet "Aktionærklubben" på Radio24syv havde hørt Domenick Beskos blive interviewet.

I november 2016 var situationen blevet ubærlig for ham. De tre millioner var blevet til 800.000 kroner.

- Jeg har det rigtigt skidt og kan ikke holde ud hver dag at få beskeder om, at det går dårligt, forklarer han.

Samtidig var hans far blevet alvorligt syg med demens. I stedet for at træde ud af kontrakten med Momentum Markets blev han og Domenick Beskos enige om, at sidstnævnte skulle overtage handlen med værdipapirer. Derfor fik rådgiveren nummeret til kundens handelskonto i Saxo Bank og et password.

Den tiltalte erkender, at han tog sig af investeringerne fra 10. november 2016 til 15. februar det følgende år. Men det skete ikke i regi af selskabet og ikke som investeringsrådgiver. Arrangementet var helt privat.

- Det var en vennetjeneste. Han talte virkelig godt for sin sag og brugte emotionelle begrundelser. Han var svær at afvise, forklarer Domenick Beskos.

Imidlertid afviser kunden, at de to var venner eller kendte hinanden privat.

Kunden bad i en mail om en stopgrænse på 500.000 kroner. Rådgiveren bekræftede ikke skriftligt aftalen, og han afviser al snak om en grænse.

- Han vidste udmærket, at jeg ikke kunne give garantier, siger den tiltalte.

Bagmandspolitiet har rejst krav om fængsel til Beskos. Og ifølge et oplæg fra Finanstilsynet står Momentum Markets Aps. til en bøde på 170.000 kroner.

Sagen fortsætter 26. august.

