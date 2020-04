Akupunktør stak for dybt og stak hul på lungehinde

Anklagemyndigheden vil have 34-årig behandler frakendt retten til at foretage akupunktur.

En kvinde fik under en akupunkturbehandling punkteret sin ene lunge, og nu vil anklagemyndigheden have behandleren straffet. Sagen har ulmet i retssystemet i snart tre år, men torsdag i den kommende uge skal sagen for ved Retten på Frederiksberg.

Behandleren stak ifølge sagens anklageskrift flere nåle så dybt ind i sin patients øvre ryg og skulderregion, at hun kom til at prikke hul på patientens lungehinde.

Det fik den ene lunge til at kollapse, og patienten blev derved udsat for "potentiel livsfare", som det hedder i anklageskriftet.

- Vi forventer, at sagen kan afgøres som en tilståelsessag, siger Andro Vrlic, der er forsvarsadvokat for den 34-årige kvinde, som er tiltalt i sagen.

Hvorvidt sagen kan afgøres som en tilståelsessag, kommer i sidste ende an på, om retten kan godkende det.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersonale - den tiltalte er fysioterapeut - og går efter en bødestraf.

Hvor stor den skal være, fremgår ikke af sagens anklageskrift, men ifølge Andro Vrlic er sager af den type tidligere blevet straffet med en bøde på 10.000 kroner.

Ud over bøden vil anklagemyndigheden have kvinden frakendt retten til at udføre akupunkturbehandling.

Andro Vrlic oplyser, at hun imidlertid ikke længere bruger akupunktur i sine behandlinger.

/ritzau/