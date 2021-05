Albaner får fængselsstraf for smuglerkokain i hemmelige rum

Fredag faldt der dom i en sag om medvirken til indsmugling af 15 kilo kokain fra Belgien til Danmark.

To mænd var ved Københavns Byret tiltalt for at have leveret kokain i Belgien, hvorefter narkoen blev transporteret til Danmark i svenskregistrerede biler, der havde specialindrettede, skjulte rum.

39-årige Francesko Ahmetaj, som er albansk statsborger, er fredag blevet idømt syv et halvt års fængsel ved Københavns Byret for at medvirke til indsmugling af 15 kilo kokain. Han ankede dommen på stedet.

Hans medtiltalte, en 23-årig belgisk statsborger, er blevet frifundet i sagen. Retten fandt, at der ikke var tilstrækkelige beviser på, at han medvirkede.

Anklageren mente ikke, at de to havde gjort noget i Danmark, men at de var bevidste om, at kokainen skulle til landet.

Anklager Annika Jensen fortæller til Ritzau, at anklagemyndigheden vil overveje om de skal anke dommen.

/ritzau/