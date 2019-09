Alvorlig ulykke med personbil og lastbil skaber kaos ved Thy

En personbil er kørt frontalt ind i en lastbil på hovedvejen Oddesundvej ved Draget i Thy, oplyser politiet.

En alvorlig trafikulykke spærrer mandag eftermiddag hovedvejen Oddesundvej ved Draget i Thy i Nordvestjylland.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er en personbil kørt frontalt ind i en lastbil.

- Klokken 13.38 får vi en anmeldelse om, at en personbil er kørt frontalt ind i en lastbil, siger Ole Vanghøj, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er et alvorligt uheld, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvor mange personer der er involveret.

Politiet opfordrer til at finde alternative ruter, da begge retninger på strækningen er spærret.

- Det er vanskeligt for os at lave en omkørsel derude, for der er kun den hovedvej derude. Men vi er deroppe og sender ekstra bemanding, så vi kan omdirigere bilister, siger Ole Vanghøj.

/ritzau/