Alvorligt kvæstet mand fundet på gaden i Holbæk

Politiet formoder, at en mand, der tirsdag er fundet på gaden, er blevet stukket flere gange med en kniv.

En alvorligt kvæstet mand er tirsdag formiddag fundet på en vej i Holbæk.

Det fortæller pressemedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet formoder, at manden er blevet stukket flere gange med en kniv.

Politiet fik meldingen 10.37 om, at en beboer på Lindevej i Holbæk havde fundet en tilskadekommen mand på vejen ud for nummer ti.

- Han var så alvorligt kvæstet, at man tilkaldte lægehelikopteren, siger Charlotte Tornquist.

Lægehelikopteren kunne ikke lande på den mindre vej, men landede i stedet på havnen i Holbæk. Den har fløjet manden til Rigshospitalet.

- Meldingen er, at han er i livsfare, siger Charlotte Tornquist kort før klokken 13.

Samtidig fortæller hun, at politiet har anholdt tre mænd.

- Vi skal have afklaret præcis, hvad deres rolle kan have været i denne her episode, siger pressemedarbejderen.

Hun fortæller, at politiet formoder, at der er tale om et "internt opgør". Det menes ikke at være banderelateret.

Politiet har afspærret Lindevej, mens det foretager undersøgelser på stedet.

