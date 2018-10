Ambassadør: Georgiske asylansøgere kan nemt bremses

Danmark bør standse asylstrøm ved at erklære Georgien for sikkert oprindelsesland, siger landets ambassadør.

Det er et reelt problem, at et stigende antal borgere fra Georgien søger asyl i Danmark, mener landets ambassadør i København, Gigi Gigiadze.

Georgiere er i år pludselig blevet den tredjestørste gruppe asylansøgere efter syrere og folk fra Eritrea.

Ifølge ambassadør Gigiadze er der flere grunde til, at hans landsmænd søger asyl i Danmark.

- Nogle bliver misledt. De bliver narret af andre i Georgien, der mod betaling for at hjælpe med småting fortæller dem, at de nemt får både arbejde og asyl i Danmark, siger han.

Andre, erkender ambassadøren, kommer for at begå "småforbrydelser" som indbrud og butikstyveri.

- Det har længe været et problem, og vi har gjort meget for at bekæmpe det ved eksempelvis at lade en attaché sidde med hos myndighederne i EU-lande, siger Gigiadze.

Han peger på, at Danmark er dækket af en politiattaché i Sverige.

Ifølge ambassadøren er der dog en simpel måde at slippe af med de uønskede asylansøgninger:

- Den bedste løsning ville være at inkludere Georgien på listen over sikre oprindelseslande. Det vil automatisk betyde, at de ikke får asyl, og så er der ikke længere nogen grund til at søge om det.

Hvis de danske myndigheder vurderer et land til at være et "sikkert oprindelsesland" vil asylansøgninger herfra som udgangspunkt blive afvist som åbenbart grundløse.

Er det tilfældet kan de afgøres på meget kort tid, og fidusen med at forlænge sit ophold med en asylansøgning duer ikke længere.

- Sidste år havde vi samme situation i Island, hvor vi var på førstepladsen over asylansøgere.

- Så inkluderede Island Georgien på listen over sikre oprindelseslande, og ved årets udgang var der nærmest ingen georgiere, der søgte asyl længere, siger Gigi Gigiadze.

Udlændingestyrelsen har netop i september i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp været på en såkaldt fact finding-mission i Georgien med henblik på at afklare spørgsmålet.

Dokumentationsgruppens rapport ventes offentliggjort inden udgangen af oktober.

