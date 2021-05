Ambassadør kalder kollegas mail i Tibetsagen mystisk

Store tekopper på hotelværelser var vigtigt emne for praktisk forberedelse af klimakonference i 2009.

Mærkeligt og mystisk. Det er de ord, som ambassadør Svend Olling fredag vælger at bruge om sine kollegers korrespondance under afviklingen af klimakonferencen i 2009.

Tibetkommissionen har indkaldt Svend Olling, der er ambassadør i Kairo, for at besvare spørgsmål om, hvordan man håndterede deltagelsen af den kinesiske premierminister Wen Jiabao ved COP 15.

Kommissionen er i færd med at undersøge en stribe officielle kinesiske besøg. Spørgsmålet er, om borgernes ret til at ytre kritik er blevet skubbet til side på grund af stormagtens ønsker.

Dengang var Svend Olling chef for logistiksekretariatet i forbindelse med COP 15.

Han præsenteres for en mailudveksling mellem centerchef Sus Ulbæk og kontorchef Martin Bille Hermann.

De to var foruroligede over udsigten til, at cirka 15 personer fra bevægelsen Falun Gong ifølge politiets oprindelige plan havde fået lov til at demonstrere et sted, hvor Wen Jiabao kunne få øje på dem.

"Vi plejer at aftale med Politiet, at FG og Tibetanerne står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer," skrev centerchefen blandt andet.

De to foreslog at inddrage netop logistikkontoret, hvor Olling var chef. Måske skulle man få politiet til at ændre planen, fremgår det af mailtråden.

- Det er meget mærkeligt. Det er ikke en type dialog, vi som logistiksekretariat skal have med politiet, forklarer Svend Olling fredag.

- Jeg synes i det hele taget, at den mail er lidt mystisk.

- Jeg synes, det er lidt en misforståelse af de roller, der var. Man skal forstå, at logistiksekretariatets opgave var meget, meget praktisk, siger han.

For eksempel at sikre, at der på hotelværelser stod store kopper til gæsternes medbragte te. Og at der også var kogeapparater og vand på flaske.

- Det lagde vi også vægt på, forklarer Svend Olling om opgaven med at sikre et succesrigt værtskab.

Inden klimatopmødet havde ambassaden i Beijing orienteret kollegerne i København om en kinesisk forventning - nemlig at man ikke blev konfronteret med demonstrationer.

Ambassaden rapporterede også hjem, at et besøg af præsident Hu Jintao i Sverige to år før havde været "vellykket". Det skyldtes, at præsidenten var blevet fri for at se netop Falun Gong-tilhængere.

Denne information var dog ikke relevant for Svend Olling, forklarer han.

- Jeg opfatter det som værende uden for mit ansvarsområde. Det var en opgave for politiet, siger han.

