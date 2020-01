Ambulance rammer træ væltet af blæst på motorvej

Flere veje er blevet midlertidigt spærret af træer, der er væltet ud på kørebanerne i det sydlige Jylland.

Kraftig blæst i de sydlige dele af Jylland skaber natten til onsdag en del trafikale problemer.

Adskillige træer er bukket under for blæsten, og flere er væltet ud på kørebaner.

Det oplyser politikredsene Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland.

- Vi har fået mange meldinger om væltede træer rundt i det meste af kredsen. Der er flere veje, der er spærret, og Falck har travlt med at fjerne dem, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

Nabokredsen Sydøstjylland fik klokken 00.21 en anmeldelse om en ambulance, der havde ramt et træ, der var blæst omkuld og faldet ud på motorvejen mellem Fredericia og Kolding.

- Ingen kom noget til, da ambulancen ramte træet, men en rude i højre side af køretøjet blev knust, og det var en noget chokerende oplevelse for den person, der sad ved siden af føreren, siger vagtchef Jesper Brian Jensen.

- Blæsten har også fået vejafmærkningsmaterialer og enkelte havetrampoliner til at flyve rundt, men heldigvis er ingen personer kommet til skade, tilføjer han.

Meldingerne om væltede træer begyndte at komme ind omkring klokken 23 tirsdag.

- I alt har vi fået omkring 10-15 anmeldelser, siger vagtchefen cirka en time efter midnat.

Syd- og Sønderjyllands Politi fik den første anmeldelse allerede ved 21-tiden tirsdag aften.

- Indtil videre har vi fået ni anmeldelser om væltede træer. Den seneste kom fra Jels her klokken 01.22 natten til onsdag, hvor et træ er væltet ud på Haderslevvej, siger vagtchef Søren Strægaard.

- Vi har ikke fået meldinger om personskader, men flere veje har været midlertidigt spærret på grund af træer på vejbanen, siger han.

Allerede mandag oplyste Danmarks Meteorologiske Institut, at der var udsigt til kraftig blæst natten til onsdag.

- Natten til onsdag bliver meget blæsende med vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst. Og i den forbindelse også forhøjet vandstand tidligt onsdag morgen, sagde meteorolog Dan Nilsvall.

- Vi kommer nok i nærheden af to meter over den normale vandstand. I Vadehavet måske op til mellem 240 og 270 centimeter.

Vagtchef Søren Strægaard oplyser, at vandstanden i Vadehavet ventes at toppe omkring klokken fem onsdag morgen.

Tirsdag aften advarede Vejdirektoratet om, at der var så kraftig blæst i området omkring Lillebæltsbroen, at vindfølsomme køretøjer frarådes at benytte broen.

Klokken 01.00 natten til onsdag bliver vindfølsomme køretøjer frarådet at køre over Storebælt, skriver Storebælt på Twitter.