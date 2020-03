To anholdt efter skud mod lejlighed i Korsør

Tirsdag skal en dommer i Næstved tage stilling til, om to anholdte skal varetægtsfængsles.

Flere personer var til stede i en lejlighed på Motalavej i Korsør, da der udefra blev affyret flere skud ind gennem lejlighedens vindue. Det skete 8. marts.

Nu har politiet foretaget anholdelse i sagen. To personer er anholdt og sigtet for drabsforsøg. Tirsdag vil de blive fremstillet for en dommer ved Retten i Næstved.

Her vil anklagemyndigheden bede retten om at varetægtsfængsle mændene.

I en pressemeddelelse fortæller politiinspektør Kim Kliver, at politiet har efterforsket sagen intensivt og indhentet overvågningsvideomateriale samt afhørt en række vidner.

- Vi ved fra vores tilstedeværelse i området, at denne skudepisode har gjort mange personer utrygge. Vi er derfor tilfredse med, at vi nu har kunnet anholde og sigte to personer for drabsforsøg, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge politiinspektøren er de to anholdelser muligvis kun en begyndelse.

- Vi kan ikke afvise, at der kan komme yderligere anholdelser, siger Kim Kliver.

/ritzau/