Anklage: Ansat voldtog bedøvet pige på psykiatriafsnit

Ud over voldtægt på psykiatrisk afdeling voldtog manden angiveligt også en dreng på en skole.

I begyndelsen af december sidste år var en 14-årig pige tvangsindlagt på en børnepsykiatrisk afdeling. Men på afdelingen, hvor hun ellers skulle være beskyttet, modtage behandling og omsorg, blev hun ifølge anklagemyndigheden voldtaget.

Den formodede overgrebsmand var ansat på afdelingen. Her forgreb han ifølge sagens anklageskrift sig natten mellem 1. og 2. december på pigen, som var medicineret med beroligende medicin og sovemiddel.

Han havde ikke samleje med hende i traditionel forstand. Men han er tiltalt for, hvad der på straffelovsdansk kaldes "voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje".

I sagen er der tale om berøringer af en karakter, der altså i anklagemyndighedens øjne er at sidestille med et samleje. Og fordi hun var ude af stand til at modsætte sig, er der rejst tiltale for voldtægt.

Overgrebet mod den 14-årige bedøvede pige var ifølge anklagemyndigheden ikke første gang, at manden, der ifølge en profil på et socialt medie er uddannet pædagog, forgreb sig på et barn på afdelingen.

I månederne inden havde han først taget billeder af en indlagt 14-årig dreng, mens han sov kun iført boxershorts. Også en pige - hendes identitet er ukendt, men hun vurderes at være under 18 - blev fotograferet sovende. Hun var kun iført trusser, lyder anklagen.

Men mandens seksuelle interesse har også været rettet mod yngre børn end teenagere. I hvert fald hvis anklagemyndighedens påstand står til troende.

Manden er i øvrigt ifølge de sociale medier selv er far til en søn. Sønnen er i dag lidt ældre end en dreng, der tilbage i 2011 og 2012 blev krænket af manden.

Det drejer sig om en elev på en skole i Nordsjælland, der gennem mere end et år, ifølge sagens anklageskrift blev krænket af den tiltalte, som dengang var ansat på skolen.

Flere gange fik den voksne pædagog den lille dreng til at suttede på hans lem - han suttede også selv på drengens, hedder det i anklageskriftet. Drengen var dengang mellem seks og otte år gammel.

På grund af drengens alder er også dette forhold ifølge anklagemyndigheden en voldtægt.

Det er anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, som har rejst tiltale i sagen. Manden, der er i begyndelsen af 40'erne, nægter sig skyldig.

Retten i Roskilde behandler sagen onsdag og torsdag i den kommende uge og skal her tage stilling til, hvorvidt manden skal dømmes.

/ritzau/