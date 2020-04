Anklage: Betjente dækkede over kollegas søn efter uheld

Det siger loven om stillingsmisbrug

To politifolk står ved Retten i Esbjerg tiltalt i en sag, hvor de mistænkes for at have givet en kollega besked på, at en knallert ikke skulle undersøges efter et uheld, og at et vigtigt vidne skulle ignoreres.

Det gjorde de ifølge tiltalen for at holde hånden over knallertkøreren, som var søn af en kollega.

Anklagemyndigheden vil have dem idømt bøder for stillingsmisbrug efter straffelovens paragraf 155 eller for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten efter paragraf 157.

De to paragraffer lyder:

§ 155: Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil to år anvendes.

§ 157: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

Stk. 2.Begås overtrædelsen af en person i en ledende stilling, kan straffen stige til fængsel indtil et år.

Kilde: Straffeloven

/ritzau/