Anklage: Forsvarer forsøgte at få vidner til at lyve

Sag om jurists påståede embedsmisbrug har været tre år undervejs til Retten i Randers. Hans forsvarer er tavs.

En jurist beskyldes for at have krydset flere grænser, da han arbejdede som forsvarer for en mand, der var blevet varetægtsfængslet i Østjylland.

Fire vidner forsøgte han at få til at ændre forklaring i straffesagen, som blandt andet drejede sig om skydevåben. Og forsvareren forsøgte også at udsmugle breve fra sin fængslede klient.

Sådan lyder tiltalen i en usædvanlig sag, som Retten i Randers tirsdag ventes at afgøre.

I anklageskriftet nævnes nogle af de ting, juristen skal have sagt under møder med nogle af de personer, der var vidner i sagen.

"Jeg vil godt give håndslag på, at hvis I hjælper mest muligt, så holder han jer selvfølgelig skadesfri, og så er den sag glemt", hævdes det blandt andet, at juristen sagde.

"Hvis ikke vi stopper den her konflikt, så kan det ikke ende godt for alle", skal han også have sagt.

Dette udgør - ifølge anklagemyndigheden - et forsøg på at få fire personer til at vidne falsk til fordel for klienten. Men det gik ikke. Ingen af dem udtalte sig som ønsket, hedder det.

Under snakken skal juristen desuden have videregivet fortrolige oplysninger, påstår anklagemyndigheden.

Den tiltalte er beskyttet af navneforbud. Han nægter sig skyldig. Mandag ønsker hans forsvarer, advokat Karina Skou, ikke at udtale sig om sagen, som i øvrigt blev indledt i april.

Også den brev- og besøgskontrol, som juristens klient var underlagt, optræder i anklageskriftet.

Dels skal han have taget den fængsledes iPad ud og ind i arresten i Randers, så der kunne blive vist fotos udenom politiets kontrol.

Og dels hævdes det, at juristen forsøgte sig som et højst uautoriseret postbud. Han skal nemlig have taget fem breve fra sin klient med ud af arresten. Imidlertid kom de aldrig videre. De blev opsnappet, da politifolk ransagede juristens kontor og bil.

De påståede lovovertrædelser skete i 2015, men først nu afgøres sagen af retten.

I øvrigt kræver anklagemyndigheden ikke alene straf. Den tiltalte skal også frakendes retten til at virke som advokat, hedder det.

/ritzau/