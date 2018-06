Anklage: Mand havde over 200.000 børnepornofotos

En mand, der er tiltalt for besiddelse og deling af børnepornografisk materiale, skal for retten efter sommer.

En 24-årig mand er anklaget for at have været i besiddelse af ikke færre end 209.695 billeder med børnepornografisk indhold.

Billederne er i flere forskellige kategorier - herunder tusindvis i den groveste genre indenfor børnepornoen - samt 9622 videoer.

Det skriver Sjællandske.

Fundet skete i forbindelse med en ransagning for et år siden, hvor politiet fandt de mange tusinde billeder og film på mandens computer.

Heraf viser 868 af billederne og 109 videoer børn, som voldtages og udsættes for grove krænkelser af granvoksne mænd.

De øvrige billeder og film lægger sig i de mildere kategorier, eksempelvis 33.131 billeder med seksuel aktivitet i den anden af i alt tre kategorier.

Den 24-årige er både tiltalt for besiddelse og deling af indhold, hvilket ifølge anklageskriftet er sket igennem fildelingstjenesterne Imagebam.com, eMule, samt Skype.

Manden skulle ifølge Sjællandske have været for retten torsdag i sidste uge.

Men retsmødet blev aflyst på grund af en manglende mentalundersøgelse, der ellers har været flere uger undervejs.

Mandens forsvarer, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, fortæller til Sjællandske, at det er årsagen til aflysningen.

- Erklæringen er simpelthen ikke færdig, selv om man har haft fire til otte uger til at få den klar, siger forsvareren, der regner med, at der berammes et nyt retsmøde efter sommer.

Der nedlægges i den forbindelse påstand om straf, men der tages forbehold for en anden sanktion fra anklagemyndighedens side, idet manden angiveligt har psykiske udfordringer.

- Og det er også grunden til, at der skal laves en mentalundersøgelse, siger forsvareren.

Sjællandske skriver ikke noget om, hvordan manden forholder sig til den grove tiltale.

/ritzau/