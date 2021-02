Anklage: Mand voldtog sine fire døtre gennem 20 år

"Kællingen må lide eller dø" skrev 51-årig om en datter, da han var anmeldt for overgreb, lyder det i tiltale.

Fra fire piger var fire-fem år gamle blev de udsat for seksuelle overgreb og fuldbyrdede voldtægter af deres egen far, der også jævnligt udøvede vold mod sin kæreste.

Sådan lyder det i tiltalen mod en 51-årig mand, som i den kommende uge stilles for Retten i Hjørring.

Værst gik det ifølge anklageskriftet ud over den ældste datter, der blev født i 1988.

Gennem 16 år fra 1992 til 2008 blev hun ofte slået med et bælte eller en grydeske af sin far, som også jævnligt udsatte hende for fuldbyrdet voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.

Fra 2003 blev også lillesøsteren, der var født i 1999, ifølge anklagemyndigheden udsat for voldtægter ved anden seksuel omgang end samleje fra sin far.

Yderligere to søstre kom til og blev også voldtaget. De nåede ikke at fylde 12 år, før overgrebene stoppede i 2013, fremgår det af anklageskriftet.

Overgrebene fandt i starten angiveligt sted på Horsensegnen. Senere foregik de flere steder i Nordjylland.

Foruden voldtægterne af sine døtre er den 51-årige tiltalt for grov vold mod sin samlever.

Gennem 18 år fra 2002 til 2020 skal han adskillige gange og i perioder flere gange ugentligt have udsat hende for slag og spark.

Ved en lejlighed skal han ifølge tiltalen have skubbet hende ned ad en trappe, ligesom han angiveligt sparkede hende i maven, da hun var gravid.

Endelig er han tiltalt for vidnetrusler. Da sagen var meldt til politiet skrev han 30. juli 2020 blandt andet i en besked på engelsk:

"Så snart jeg er færdig med politiet er jeg væk uden først at hævne det. DET TROR JEG FANDME IKKE. KÆLLINGEN MÅ LIDE ELLER DØ".

Sagen indledes på fredag og er rejst som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden vil have ham idømt mindst fire års fængsel.

/ritzau/