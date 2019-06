Anklage: Pige udsat for vold og voldtægter i årevis

En 53-årig mand er ved Retten i Sønderborg tiltalt for årelangt misbrug af ung kvinde. Han nægter sig skyldig.

I årevis blev en pige udsat for vold og grove seksuelle overgreb af et familiemedlem.

Sådan lyder anklagemyndighedens påstand, når en 53-årig mand torsdag tager plads på anklagebænken i Retten i Sønderborg.

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, begyndte overgrebene, allerede før pigen var fyldt 15 år.

Det foregik på en adresse i Gram mellem november 2001 og juni 2002, lyder det i anklageskriftet. Her viste han hende pornofilm og tvang blandt andet den grædende pige til oralsex, mens han holdt fast i hendes hår.

Fra oktober 2003 til april 2004 blev hun ifølge tiltalen flere gange voldtaget i et kælderrum i Haderslev, selv om hun gjorde modstand.

Ved en af voldtægterne i slutningen af 2003 gav manden hende ifølge anklageskriftet to lussinger og et knytnæveslag på kroppen, hvorefter han voldtog den grædende pige.

Derefter blev hun voldtaget af en anden mand, som også var til stede i kælderrummet. Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til denne mand.

Særligt grov var en episode i august 2004. Efter at have voldtaget pigen gav han hende to-tre knytnæveslag i maven med ordene: "Jeg håber, at horeungen dør", lyder anklagen.

Foruden blufærdighedskrænkelse, voldtægt og vold er den 53-årige, som i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, tiltalt efter straffelovens paragraf om incest.

Det vil sige, at den tiltalte er i familie med offeret, men det har ikke været muligt at få oplyst nærmere om familieforholdet.

Den 53-årige nægter sig skyldig i samtlige anklager, bekræfter hans forsvarer, advokat Lone Adolphsen.

Sagen er rejst som en nævningesag, og det betyder, at anklagemyndigheden går efter en dom på ikke under fire års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Han har dog selv fravalgt nævninger, så det bliver en dommer og to domsmænd, der skal dømme i sagen.

Ifølge planen skal seks vidner afhøres.

- Det kan dog godt være, at vi frafalder nogle af dem, siger specialanklager Anemarie Haahr fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Retten i Sønderborg har afsat fire dage til at behandle sagen, og der ventes dom 9. juli.

/ritzau/