Anklage: Praktikant var skyld i handicappet kvindes død

Studerende i lønnet praktik var alene om at bade handicappet pige og tjekkede ikke vandtemperatur.

Anklagemyndigheden vil have stillet en ung praktikant til ansvar for, at en ung handicappet kvinde døde i et badekar på bostedet Bifrost i Vejle i sommeren 2019.

Tidligere på ugen oplyste Sydøstjyllands Politi, at der var rejst tiltale mod en tidligere medarbejder. Nu har Ritzau fået aktindsigt i anklageskriftet, som viser, at medarbejderen var en pædagogstuderende i lønnet praktik.

Praktikanten var ansvarlig for, at badevandets temperatur var for høj, hvilket førte til den unge kvindes død, lyder det i anklageskriftet.

20-årige Sofie Frydensbjerg Nielsen fra Lund ved Horsens boede på Bifrosts afdeling Bygden, som ligger i Vejle. Den unge kvinde havde ikke noget sprog og var heller ikke i stand til selv at gå ud af det badekar, hvori hun mistede livet.

Det var først på aftenen den 19. juni 2019, at Sofie Frydensbjerg Nielsen blev badet. Men vandet i karret var så varmt, at man ved obduktionen af kvinden konstaterede andengradsforbrændinger.

Ifølge anklageskriftet i sagen befandt Sofie Frydensbjerg Nielsen sig i vandet i op mod tre kvarter, inden hun blev fundet død.

Det var en ung studerende i praktik, som stod for badningen. Ifølge sagens anklageskrift skulle praktikanten have anvendt en termostat, selv om hun var klar over, at den ikke fungerede korrekt.

Praktikanten fyldte karret og hjalp Sofie Frydensbjerg Nielsen op i vandet, men sikrede sig ikke, at temperaturen på vandet var i orden, lyder det i anklageskriftet.

I månederne efter dødsfaldet fik Bifrost to gange tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det mundede ud i et påbud, som blev udstedt i maj 2020. Heraf fremgik det, at der var problemer med både medicinhåndtering, journalføring og de instruktioner, der var i forbindelse med badesituationer.

Godt en måned senere fulgte styrelsen op på tilsynet og vurderede, at forholdene nu var blevet bragt i orden.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab og vil have praktikanten straffet med en bøde. Praktikanten nægter sig skyldig.

Det bliver Retten i Kolding, som skal behandle sagen. Retten oplyser, at sagen endnu ikke er berammet.

/ritzau/