Anklagemyndigheden lukker sag om to døde på Christiania

Efterforskning viser, at 32-årig dræbte 58-årig Christianit, inden han selv styrtede i døden.

På tredje sal af bygningen Operaen på Christiania fandt brandfolk i januar liget af en 58-årig mand. På jorden udenfor på liget af en 32-årig, som var faldet ned. Nu bliver sagen lukket ned.

Anklagemyndigheden hos Københavns Politi har besluttet at indstille efterforskningen, fordi man anser sagen som opklaret, oplyser advokaturchef Dorit Borgaard.

Ifølge hende har efterforskningen vist, at det var den 32-årige, som tog livet af den 58-årige, inden han selv styrtede i døden.

Den 58-årige mand var bosiddende på Christiania, mens den 32-årige var hviderussisk statsborger.

Sagen opstod som en melding om ildebrand i tredjesalslejligheden på adressen Psyak 61 på Christiania, en sidegade til den berømte og berygtede Pusher Street.

Bygningen kaldes Operaen og huser både et forsamlingshus og et spillested.

Brandfolkene fandt liget af den 58-årige i lejligheden, og på jorden lå den 32-årige uden tøj på.

Allerede tilbage i januar lød meldingen fra politiet, at man formodede, de to dødsfald hang sammen. Og det har efterforskningen nu underbygget i så håndfast en grad, at anklagemyndigheden lukker sagen.

/ritzau/