Anklagemyndigheden rejser tiltale i bestikkelsessag

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at der er blevet rejst tiltale i en bestikkelsessag fra Aarhus.

Fire personer og to firmaer er blevet tiltalt for at modtage eller yde bestikkelse i en sag, der udspringer fra Aarhus Kommune.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Parterne i sagen er enten tiltalt for at modtage eller yde bestikkelse i form af forskellige sponsorater og gaver, forklarer specialanklager i Østjyllands Politi Jesper Rodkjær i pressemeddelelsen.

Ifølge DR Nyheder er en af de tiltalte forvaltningschef Claus Pedersen, som i 2017 blev politianmeldt af kommunen, da han angiveligt havde fået golfrejser og koncertbilletter af forskellige firmaer.

/ritzau/