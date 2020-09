Anklager beder om stor rabat i straffen for hash efter skandale

Med fire års forsinkelse skal Københavns Byret afgøre sag om systematisk handel med hash på Christiania.

Straffen skal mildnes ganske gevaldigt i en straffesag om organiseret kriminalitet.

Kravet kommer ikke fra de seks tiltaltes forsvarere. Det rejses i stedet - ganske usædvanligt - af anklageren.

Også den forsikring, han torsdag kommer med i indledningen til sin tale til en dommer og to lægdommere i Københavns Byret, hører også til sjældenhederne.

- Jeg mener roligt, at I kan lægge til grund, at ingen af politiagenterne har siddet overfor jer og sagt noget, der ikke passer. Og der er heller ingen anklager, der har forsøgt at få vidnerne til at sige noget, de ikke har oplevet, siger specialanklager Andreas Christensen.

I sagen er seks mænd tiltalt for at have deltaget i den organiserede hashhandel på Christiania. Sagen kaldes Gaza-striben efter et særligt område i fristaden.

For mere end fire år siden var sagen oprindeligt klar til procedurer fra anklager og forsvarere. Men så blev håndbremsen trukket, og sagen blev udsat.

Det skyldtes afsløringen af en helt særlig kontakt mellem en anden anklager og flere politiagenter i et stort sagskompleks om hashhandel i Pusher Street. Den anden anklager blev senere dømt for at have løjet for Østre Landsret og for at have forsøgt at medvirke til falsk forklaring.

Uroen betød, at sagen om Gaza-striben og tre andre større sager blev sat i bero. Netop på grund af den store forsinkelse anbefaler anklager Andreas Christensen torsdag en stor formildelse.

Ganske vist bør retten udmåle en almindelig straflængde. Men de fire, som påstås at have været sælgere, skal kun afsone seks måneder. Resten skal gøres betinget.

Og de to, der angiveligt var ansat som sælgernes hjælpere og lavede forefaldende arbejde i boderne, skal helt slippe for at afsone. Straffen skal anses for at være udstået med den tid, de har været varetægtsfængslet, lyder oplægget.

Retten anbefales at lægge sig mellem to år og fire år.

En stor undersøgelse om flere anklageres særlige samarbejde med politifolk, nævner Andreas Christensen også. Det var "ikke hensigtsmæssigt", at hans forgænger sendte bemærkninger til de politiagenter, der skulle vidne.

Derefter beder han dommeren og de to lægdommere om at spole tilbage til dengang for mere end fire år siden, da de i et andet retslokale sad og så videooptagelser, hørte aflytninger og overværede forklaringer fra politiagenterne.

Beviserne er i orden, mener han. Mændene skal dømmes for salg af mellem omkring 100 og 350 kilo produkter, der indeholdt cannabis. Aktiviteterne beskriver anklageren med ord som vareudbud, personalesammensætning, omsætning og åbningstider.

Flere af mændene havde ingen officiel indtægt. Alligevel talte de på aflytninger om at være på arbejde. Fortjenesten var stor. Sælgerne scorede op til 80.000 kroner om måneden, er det slået fast i en anden sag om handlen på Christiania.

De fleste af de tiltalte er tidligere dømt. Tre af dem er mødt op i retten.

- Vi er nogle værre nogen, hva, griner den ene til anden.

- Ja, åbenbart.

Dommen ventes sidst i oktober.

/ritzau/