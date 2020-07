Anklager: Britta Nielsens datter tjente ikke én krone

Anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen fortæller, hvordan de mener, at Britta Nielsens børn skal dømmes.

Den nu 33-årige Samina Hayat har levet et voksenliv i et økonomisk slaraffenland som følge af sin mors millionbedrageri i Socialstyrelsen. Og Britta Nielsen gjorde sin nu 40-årige søns afrikanske eventyr muligt.

Det mener anklager Lisbeth Jørgensen, der i Retten i Glostrup torsdag argumenterer for, hvorfor Britta Nielsens børn skal dømmes for groft hæleri.

Anklageren vil have Samina Hayat dømt for 37,2 millioner kroner, som hun som voksen skal have fået fra moren. Pengene blev brugt på et kæmpe privatforbrug, køb af heste og et dyrt ophold på det anerkendte tyske stutteri Schockemöhle.

- Alt det skete, mens Samina i de 11 år ikke selv har tjent en krone. Hun har på intet tidspunkt haft et job eller indberettet nogle af de penge, hun fik til Skat, hvis hun havde en forventning om, at det var lovlige penge, siger Lisbeth Jørgensen.

Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner, 36-årige Jamilla Hayat er tiltalt for beløb på knap 3,5 og sønnen er tiltalt knap 10,7 millioner kroner.

Kort før Britta Nielsen blev anmeldt for svindel i 2018, rejste hun til Sydafrika, hvor hun mødte sin søn. Her brød hun sammen og erkendte, har sønnen forklaret.

Alligevel forsøgte han at købe et hus i Sydafrika, fortæller anklageren. Men han skal også dømmes for alle de penge, som han er tiltalt for at have fået i 11 år inden da, mener anklager Kia Reumert.

- Han har ikke tjent noget nævneværdigt. Han har selv forklaret, at han aldrig havde noget job i Danmark. Han gik bare og brugte af pengene - uden at tænke over, hvor meget han havde, siger hun og tilføjer også:

- Han må have gået rundt med høreværn på, for ikke at have hørt de alarmklokker.

Sønnen er tiltalt for knap 10,7 millioner kroner, men anklageren vil trække 190.000 kroner af pengene fra, som er blevet tilbageført.

Anklager Lisbeth Jørgensen mener ikke, at man kan forvente, at nogen af de tre børn skulle have meldt deres mor, Britta Nielsen, der svindlede Socialstyrelsen for 117 millioner kroner.

- Vi kan ikke forvente, at de på grund af denne her mistanke burde have anmeldt moren, men man kunne forvente, at de havde takket nej til de her penge, på grund af tvivl om at de var kommet på ulovlig vis, siger hun.

Børnene nægter sig skyldige.

Den 40-årige søn er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno - over 1000 fotos og filmsekvenser - som er fundet på hans computer og på en harddisk. Det nægter han sig også skyldig i.

/ritzau/