Anklager dropper ny sag mod hovedmand i svindelsag

Der er ikke beviser for, at tiltalt i "Operation Greed" forsøgte at presse vidne til ny forklaring.

Hovedpersonen i en sag om hvidvask af 530 millioner kroner undgår en tiltale om at have truet et vidne.

Anklagemyndigheden har besluttet at opgive en sag, hvor politiet havde rejst sigtelse om vidnetrusler og om at få et vidne til at afgive falsk forklaring for retten.

Det oplyser senioranklager Danni Richter Larsen fra Københavns Politi.

Afgørelsen handler om den 47-årige NA. Nogle kalder ham "kongen", er det kommet frem i retsmøder i den enorme sag, som politiet efterforsker under betegnelsen "Operation Greed".

Her er NA af anklagemyndigheden tildelt en helt central rolle i forbindelse med grov organiseret kriminalitet.

Ikke bare skal der være sket hvidvask af mere end en halv milliard kroner. Statskassen skal være blevet unddraget skat og moms for næsten 300 millioner kroner, påstås det. NA og 16 andre, heriblandt to af hans brødre, er tiltalt. Alle nægter sig skyldige.

I oktober sidste år besluttede Københavns Byret at løslade NA efter 745 dages varetægtsfængsling.

Men politiet holdt fortsat øje med ham. Således fulgte betjente diskret efter og forsøgte at foretage aflytninger, da han i december i Rødovre Centrum og på et revisorkontor på Jyllingevej mødtes med tre personer.

Efter samtalerne ville politiet anholde NA nær hans hjem i Dragør. Det udviklede sig dramatisk. Politifolk affyrede skud, fordi de mente, at de blev forsøgt påkørt af en bil, hvor NA sad på passagersædet.

De nye sigtelser fik byretten til atter at varetægtsfængsle den 47-årige. Men nu står det altså klart, at der ikke vil blive rejst tiltale i sagen om manipulation af vidner.

Senioranklager Danni Richter Larsen forklarer til Ritzau, at man vurderer, at "der ikke er det til domfældelse fornødne bevis".

Imens fortsætter selve retssagen om "Operation Greed". Indtil nu er der blevet holdt flere end 90 retsmøder.

For nylig aflyste byretten dog 12 dage i kalenderen. Det skyldtes, at dommerne accepterede en sygemelding fra NA. Kort efter slog landsretten imidlertid fast, at han alligevel ikke havde såkaldt lovligt forfald.

Sagen er som en dej, der hele tiden hæver. Flere gange har dommerne måttet ændre tidsplanen og reservere ekstra datoer. Nu er der planlagt retsmøder frem til september 2021, oplyses det i retten. Første retsmøde foregik i december 2018.

/ritzau/