Anklager dropper stor skattesag mod færøsk bank

Bagmandspolitiet har sammen med det lokale politi undersøgt anmeldelse om storstilet skattesvig.

Den færøske bank P/F Betri - tidligere kendt som Eik Banki - slipper for en straffesag for skattesvig for et stort millionbeløb.

Anklagemyndigheden har besluttet at standse efterforskningen, oplyser Færøernes Politi tirsdag.

Det var den færøske pendant til Skat, Taks, som havde sendt en anmeldelse til politiet om muligt skattesvig.

Siden da har det lokale politi med hjælp fra Bagmandspolitiet efterforsket sagen.

Flere personer er blevet afhørt, og "en omfattende mængde dokumenter" er blevet gennemgået, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Men der er så stor tvivl om, hvorvidt der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, at der ikke er grundlag for at rejse sigtelse i sagen, konkluderer vicepolitimester Linda Margrethe Hesselberg.

Der kan ikke føres det fornødne bevis for, at banken eller andre har gjort sig skyldige i skatteunddragelse.

Mistanken gik på, at der var sket skattesvig i forbindelse med et underskud på 477 millioner kroner.

/ritzau/