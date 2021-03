Anklager: Fem mænd ved at man ikke sniger sig til gigantkup

En fransk storrøver er sammen med fire svenskere på anklagebænken i sag om mislykket kup mod Loomis.

Det kræver omfattende og grundig planlægning at begå røveri mod værdicentralen Loomis, og det kræver vold. Derfor skal fem mænd straffes for, at de planlagde et sådant røveri. Også selv om det ikke lykkedes.

Det argumenterer senioranklager Bo Bjerregaard for mandag ved Retten i Glostrup.

- Det er umuligt at komme ind i Loomis uden planlægning og brug af vold. De har vidst, at man ikke kommer ind fra gaden forklædt som pizzabud eller kravler ind ad et toiletvindue og scorer den store gevinst, siger Bo Bjerregaard.

Ni betjente sidder i en halvcirkel bag de fem tiltalte i retssalen.

De sidder roligt og lytter til tolkenes oversættelser på svensk og fransk, mens anklageren argumenterer for de tiltaltes skyld og gennemgår sagens beviser.

- Når der er så mange forbindelser og ting, der peger i samme retning, giver det ikke længere mening at tale om tilfældigheder. Så har vi et mønster, siger Bo Bjerregaard.

- Hvis man kun har én brik, kan man ikke se, hvad det samlede puslespil forestiller. Men når man har så mange brikker som her, så kan man, siger han.

Mændene har ifølge anklageskriftet foretaget rekognoscering mod Loomis og optaget film og fotos i området. Også politigården i Albertslund og Arrivas busholdeplads i Ejby ved Glostrup er blevet udspioneret, lyder anklagen.

Derudover har mændene angiveligt anskaffet forskelligt udstyr, for eksempel en gps-jammer, særlige krypterede telefoner af mærket Aquaris, en kikkert og udstyr til maskering, blandt andet en silikonemaske og en paryk.

Mændene skal også have søgt på entreprenørmaskiner på internettet, og anklagemyndigheden mener, at de havde udarbejdet kort og en flugtrute, så de både kunne bringe udbyttet og sig selv i sikkerhed.

Blandt de tiltalte er den i dag 51-årige franske storrøver Tayeb Si M'Rabet, der tidligere er idømt idømt ti års fængsel for et kup, som er blevet kaldt danmarkshistoriens største røveri.

M'Rabet blev udvist af Danmark i forbindelse med i kuppet mod en værdicentral i Brøndby i 2008. Røverne slap væk med 62 millioner kroner.

- Tayeb er en røver. Det er hans erhverv, og han er altid gået efter det store udbytte. Han har tidligere udvist både vilje og evne, siger Bo Bjerregaard om den skaldede mand.

De fire svenskere er desuden tiltalt for at have deltaget i en kidnapning. Den har ikke noget med røveriplanlægningen at gøre, men behandles i samme retssag.

Alle fem mænd nægter sig skyldige. De blev anholdt i slutningen af november 2019 og har siddet varetægtsfængslet siden.

Der ventes dom i sagen senere i marts.

