Anklager går efter 20 års fængsel til unge drabsmænd

Fem svenskere er skyldige i et dobbeltdrab på to mænd i Herlev. De kræves idømt de hårdest mulige straffe.

To unge svenske mænd, der som 17-årige var med til at skyde og dræbe to mænd i Herlev sidste år, kræves idømt fængsel i 20 år.

Det er den højest mulige straf, der kan gives til unge, der er under 18 år på gerningstidspunktet. Det fortæller senioranklager Rasmus Kim Petersen, som fredag har fremsagt kravet i Retten i Glostrup.

Tidligere fredag blev de to unge - der i dag er 18 og 19 år - kendt skyldige i drabene på to svenske mænd i Sennepshaven i Herlev 25. juni sidste år.

Drabene begik de sammen med tre andre svenske mænd. Dem kræver anklageren idømt livstid.

Drabene blev begået som led i en konflikt mellem de to svenske bander Dødspatruljen og Shottaz, og det er blandt andet med til at hæve straffen.

/ritzau/