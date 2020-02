Anklager går efter ekstra hård straf for dobbeltdrab i Herlev

Automatriffel og pistol blev brugt til drab på to unge svenske mænd sidste sommer i Herlev, mener anklager.

Fem unge mænd risikerer en straf langt over det normale i en kommende nævningesag om drabene på to svenske mænd sidste sommer i Herlev.

Anklageskriftet er tirsdag blevet frigivet, og heri står, at anklagemyndigheden vil kræve en betragtelig forhøjelse af straffen, såfremt de fem findes skyldige.

Det skyldes, at drabene menes at være begået i en verserende voldelig konflikt mellem to grupperinger.

Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale efter to særlige bestemmelser i straffeloven, fremgår det.

Ved forbrydelsen 25. juni i Sennepshaven i Herlev blev der brugt en automatriffel og en pistol. Og straffen skal ifølge anklagemyndigheden forhøjes med op til dobbelte i forhold til andre sager, når det gælder besiddelsen af de to våben.

Desuden bør selve drabene betegnes som begået under "særdeles skærpende omstændigheder", fordi de er sket som led netop i en bandekonflikt - og dette skal indgå i straffen, lyder ønsket.

Begrundelsen for særlig hård straf i disse situationer er, at forbrydelserne kan være med til at forlænge eller eskalere konflikter.

Normalt straffes manddrab med fængsel i 12 år. Men straffen kan stige til fængsel på livstid.

De fem tiltalte er alle svenske statsborgere. Det samme var de to mænd, der døde. Også en tredje person blev forsøgt dræbt, hævdes det, men han reddede livet ved at løbe væk.

Ofrene kom fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta, har svenske medier tidligere berettet. Den ene skulle angiveligt være højt placeret i banden Shottaz. I lang tid har denne gruppe været i konflikt med den bande, der kaldes Dödspatrullen.

De fem tiltalte har nægtet sig skyldige.

Nævningesagen ved Retten i Glostrup indledes 10. august, og ved udgangen af samme måned får man svar på, om der er beviser for tiltalen.

Det er senioranklager Rasmus Kim Petersen, der skal føre sagen. Han er ikke stødt på tilsvarende situationer, hvor bandeparagraffen er blevet brugt i sager om udenlandske gruppers konflikt på dansk jord.

- Det vil givetvis blive diskuteret i retten, om bestemmelsen kan anvendes, forudser han.

/ritzau/